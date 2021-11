Blake Lively maakt haar debuut als regisseur bij de nieuwe videoclip van zangeres Taylor Swift. De Amerikaanse actrice is zelf ook te zien in de video die maandag in première gaat, meldt Swift zondag via Twitter.

"Verrassing! Morgen komt er om 10.00 uur een nieuwe muziekvideo uit", schrijft de 31-jarige Swift. "Eindelijk kon ik met de briljante, stoere en waanzinnig grappige Blake Lively werken aan haar regiedebuut. Doe met ons mee als we een toost uitbrengen."

Hoe het nummer heet waarbij de videoclip is gemaakt, onthulde Swift nog niet. Het is in ieder geval een single van haar nieuwe album Red, waarmee ze eerder dit weekend haar eigen Spotify-record uit 2020 brak. Red is daarmee het meest beluisterde album van een vrouwelijke artiest in één dag ooit.

Lively (34) brak in 2007 wereldwijd door met haar rol van Serena van der Woodsen in de tv-serie Gossip Girl. Daarvoor was ze al te zien in de film The Sisterhood of the Traveling Pants. Later speelde ze in nog tientallen films waaronder The Age of Adaline uit 2015, waarin ze te zien was met de Nederlandse acteur Michiel Huisman.