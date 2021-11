De aangekondigde reünieconcerten van voormalige boyband Only Seven Left zijn door de nieuwe maatregelen voor onbepaalde tijd uitgesteld. De groep zou voor het eerst in zeven jaar weer twee maal gaan optreden, op 20 en 21 november.

"We hebben ons er een jaar op verheugd, een enorme teleurstelling", laat de groep via Instagram weten. "We kijken nu naar nieuwe data en komen zo snel mogelijk met een update. Kaarten blijven geldig. Houd moed!"

De concerten zouden plaatsvinden in concertzaal De Vorstin in Hilversum. De kaarten voor beide shows waren in no-time uitverkocht. De vijf bandleden zouden na een afwezigheid van zeven jaar een nieuwe elpee met zeven nieuwe nummers presenteren.

De vijf bandleden - Bjørgen, Jochem, Hinne, Bram en Roderick - hebben de afgelopen maanden in het grootste geheim in de studio aan het nieuwe materiaal gewerkt. De groep werd in 2005 opgericht en trad met veel succes op in Nederland en het buitenland.

Only Seven Left gaf onder meer concerten in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Egypte en Indonesië. De mannen stonden met grote regelmaat in de Hitkrant. De groep maakte twee albums die in de Album Top 100 belandden. Hun grootste hit was Love Will Lighten The Dark uit 2012.