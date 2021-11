De in de jaren tachtig populaire band Frizzle Sizzle treedt op 9 december weer op tijdens Het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome.

De band zingt tijdens het feest hun grootste hit Alles Heeft Een Ritme, waarmee ze in 1986 meededen aan het Eurovisie Songfestival. Frizzle Sizzle eindigde met veertien punten op de dertiende plaats.

Bandleden Laura en Karin Vlasblom, Mandy Huydts en Marjon Keller leerden elkaar kennen bij het televisieprogramma Kinderen voor Kinderen en scoorden in de jaren tachtig hits zoals Talk It Over en Second Chance.

In de jaren negentig ging de band uit elkaar en kwam slechts sporadisch weer samen. De laatste keer dat de band optrad was in 2014, tijdens een optreden in de Melkweg in Amsterdam. Tegen AD zei Vlasblom toen "dit nog één keer te doen". "We hebben geen zin of tijd om als belegen, 'hittepetitterig' vrouwenclubje te gaan optreden."

182 Frizzle Sizzle tijdens hun Songfestivaloptreden

'Konden geen nee zeggen'

De vier zangeressen willen toch nog een keer samen op het podium staan. "Het is zeven jaar geleden dat we met zijn vieren hebben opgetreden", vertelt Huydts.

"Dat was toen nog klein opgezet, vergeleken met het spektakel dat straks in de Ziggo Dome gaat plaatsvinden. Hier konden we geen nee tegen zeggen. En Karin komt hiervoor speciaal uit Amerika over."

Frizzle Sizzle voegt zich in de Ziggo Dome bij de line up van oud-songfestivaldeelnemers zoals OG3NE, Lordi, Loreen, Johnny Logan en Sandra Kim. Cornald Maas en oud-songfestivaldeelneemster Edsilia Rombley presenteren de show.