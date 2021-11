Kensington annuleert de concerten die de Utrechtse band van 2 tot en met 4 december zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hiertoe heeft het viertal besloten vanwege de nieuwe coronamaatregelen, melden ze op Instagram.

Volgens de band is het "even een wet van Murphy momenteel", waarmee ze willen zeggen dat alles gelijk fout gaat zodra er één ding fout gaat. "Maar we hopen op jullie begrip in deze grillige tijd."

Kensington laat weten hard te werken aan een oplossing voor mensen die al een kaartje hebben. "Kaartkopers ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht", schrijft de band.

Dit is een tweede tegenslag binnen korte tijd voor de band. Vrijdag lieten ze via een verklaring op Instagram weten dat leadzanger en frontman Eloi Youssef na vijftien jaar de band zal verlaten en op 3 en 4 september 2022 voor het laatst met Kensington zal optreden.

Volgens de band is er geen sprake van onenigheid. "Maar wel een verschil in toekomstvisie. Jan, Casper en Niles willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden, Eloi wil dit niet langer. Dat is de beknopte versie."