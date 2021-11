Guus Meeuwis heeft vrijdag zijn concertreeks Groots met een zachte G geannuleerd. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de concerten in Rotterdam Ahoy te laten doorgaan.

Het jaarlijkse meerdaagse evenement zou dit jaar van 24 tot en met 28 november zijn. Vrijdag kondigde demissionair premier Mark Rutte aan dat een concertzaal 1.250 mensen mag ontvangen. In Rotterdam Ahoy passen ruim 16.000 mensen. Mensen met een kaartje krijgen binnen een paar dagen bericht.

"Ik wens iedereen sterkte, wijsheid en geduld. Verdraagzaamheid en begrip. Liefde en medeleven en vooral hoop!", schrijft Meeuwis op Instagram. "Want mensen, wij zijn zonnebloemen. We draaien altijd naar het licht."

De concertreeks Groots met een Zachte G van Guus Meeuwis wordt al vijftien jaar in het stadion van PSV gehouden, Het evenement ging eenmalig naar de Rotterdamse zaal. Dat werd besloten omdat de concerten oorspronkelijk in de zomer zijn en nu in het najaar. Het Philips Stadion in Eindhoven heeft geen dak, Ahoy wel.