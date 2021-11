De nieuwe maatregelen voor evenementen die vrijdagavond tijdens een persconferentie zijn bekendgemaakt, zijn hard aangekomen bij Ziggo Dome-directeur Danny Damman.

"De berichten wisselden de afgelopen dagen, maar vlak voor de persconferentie sijpelde langzaam door wat eraan zat te komen. Ik ben enorm geschrokken", zegt Damman tegen NU.nl.

Demissionair premier Mark Rutte maakte bekend dat evenementen vanaf zaterdag tot 18.00 uur mogen duren en dat er maximaal 1.250 bezoekers mogen komen (de Ziggo Dome heeft een capaciteit van 17.000).

"Het voelt alsof de klok weer een jaar is teruggezet", aldus Damman. "Terwijl wij de afgelopen tijd alles goed hebben gedaan. Het bewijs daarvoor is ADE: daar raakte 99,6 procent van het totale aantal bezoekers niet besmet. Mede daardoor hadden we goede hoop en gingen we ervan uit dat we niet geraakt zouden worden door de nieuwe maatregelen."

De maatregelen gelden in elk geval tot 4 december, wat betekent dat tien evenementen in de Ziggo Dome waarschijnlijk niet doorgaan. "De beslissing daarover valt maandag, maar ik zie het somber in. Burna Boy staat bijvoorbeeld maandag op de planning en het concert is uitverkocht. Dan zouden al die bezoekers overdag in groepen moeten komen, dat gaat niet. Ik zie het somber in."

De Avond van de Filmmuziek is in ieder geval al geannuleerd, zo maakte de organisatie vlak na de persconferentie bekend. Het evenement zou op 19 en 20 november plaatsvinden.

De impact van de maatregelen reikt volgens Damman ook verder dan drie weken. "Je moet weer vertrouwen opbouwen bij de bezoekers, die durven nu minder goed een kaartje te kopen voor een concert dat net na die drie weken plaatsvindt. We hebben eerder gezien dat zoiets een tijdje duurt."

'We zijn weer helemaal terug bij af'

Evenementenorganisator ID&T vindt de nieuwe coronamaatregelen 'zeer pijnlijk en moeilijk te verwerken'. "Onze evenementen hebben een lange voorbereidingstijd en kunnen niet zomaar op stel en sprong aan en uit worden gezet", aldus Ritty van Straalen, de topman van de organisatie achter onder meer de feesten Mysteryland, Thunderdome en Awakenings.

"De afgelopen twintig maanden hebben al tot een behoorlijke kaalslag geresulteerd. We zijn net weer een beetje begonnen met weer voorzichtig vooruit te kijken, met ons te herpakken, maar met deze maatregelen zijn we weer helemaal terug bij af."

ID&T meent dat de evenementensector niet de oorzaak van het grote aantal besmettingen is, omdat er wordt gewerkt met coronatoegangsbewijzen. Van Straalen vindt dat de overheid de sector had moeten betrekken in de besluitvorming en de zoektocht naar oplossingen. "Nu zijn we weer weken aan het lijntje gehouden en worden we wederom geslachtofferd. Dit komt keihard aan en de emotionele en financiële schade voor onze sector is niet te overzien."

'Opnieuw ontbreekt wetenschappelijke onderbouwing'

Ook de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform zijn zwaar teleurgesteld. "De maatregelen zijn symbolisch en grijpen niet in op de oorzaken van oplopende besmettingen", zo laat de alliantie weten.

"Opnieuw ontbreekt een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing van het gekozen beleid. Professionele evenementen met coronatoegangsbewijscontrole zijn immers niet of nauwelijks een bron van besmetting gebleken."

De Alliantie van Evenementenbouwers zegt dat er vooral op de korte termijn wordt gereageerd in plaats van te anticiperen. "Het te laat opstarten van de boostercampagne is daar weer een schrijnend voorbeeld van, maar ook het niet structureel aanpakken van de onderbezetting in de zorg wordt nu pijnlijk duidelijk."

Volgens Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) zijn de nieuwe maatregelen economisch niet rendabel. Hij ziet niet voor zich dat artiesten willen optreden voor een geplaceerd publiek en vreest dat kaartjes voor veel hogere prijzen verkocht moeten worden vanwege de beperkte capaciteit en dat mensen hun geld gaan terugvragen. "Want mensen komen ook voor de ervaring."

Toch zegt Schans ook wel wat begrip te hebben voor de nieuwe maatregelen. "We moeten het toch met zijn allen oplossen."