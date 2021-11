Rolf Sanchez heeft al een aantal zomerhits op zijn naam staan, maar van een album was het nog niet gekomen. De zanger kondigt aan op 18 maart 2022 zijn eerste volledige plaat uit te brengen.

Sanchez zag zijn populariteit twee jaar geleden flink toenemen dankzij zijn deelname aan Beste Zangers. Het duet Pa Olvidarte met Emma Heesters werd een groot succes. Sindsdien brengt hij zomerse nummers als Más Más Más, Ven Ven en Increíble uit, waarop hij zowel in het Spaans als in het Nederlands zingt.

"Het mooie van dit album is de diversiteit die ik kan laten horen. Hoewel mijn muziek vaak vrolijk van karakter is, gaat mijn album niet alleen maar over rozengeur en maneschijn", vertelt de zanger in een persbericht.

Sanchez brengt vrijdag tevens de nieuwe single Te Amaré uit. Hij hoopt op 3 december een concert te geven in AFAS Live te Amsterdam.