Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Beyoncé - Be Alive

Het gerucht gaat dat Beyoncé binnen afzienbare tijd weer onaangekondigd een album met de wereld gaat delen. Maar voorlopig moeten fans het nog even doen met een nieuwe single. De zangeres nam namelijk het nummer Be Alive op voor de soundtrack van King Richard, een film over de vader van tennissterren Serena en Venus Williams. De zangeres schreef het nummer samen met producer Dixson.

Beluister het nummer hier

Nielson - Toekomst In Je Hand

Net als de nieuwe single van Beyoncé is Toekomst In Je Hand van Nielson een soundtrack voor een film. De zanger schreef het nummer voor de film Captain Nova, waarin een gevechtspiloot terug in de tijd moet reizen om een milieuramp te voorkomen. "De onderliggende boodschap van de film - dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de aarde - sprak mij gelijk aan en daarop heb ik mijn creativiteit losgelaten met deze song als resultaat", aldus Nielson.

Beluister het nummer hier

Froukje - Een Teken

Froukje heeft gedurende de coronapandemie al meerdere streaminghits gescoord. Nummers als Ik Wil Dansen en Onbezonnen werden al miljoenen keren beluisterd. Ook met haar single Niets Tussen wist ze al snel een groot publiek op Spotify te bereiken. De twintigjarige zangeres heeft nu een opvolger klaar. De gitaarballad Een Teken is door Froukje zelf geschreven. "Liedje over bang zijn om lief te hebben. Is goed gekomen uiteindelijk", schrijft Froukje op Instagram.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

Taylor Swift heeft na een conflict met platenmaatschappij Big Machine Records, waar ze haar eerste zes albums uitbracht, besloten al haar oude werk opnieuw op te nemen. Ze zorgt ervoor dat ze eigenaar wordt van de masters, waardoor de eerdere opnames overbodig worden. De nieuwe versie van haar plaat Fearless uit 2008 is eerder dit jaar verschenen en nu is het de beurt aan Red. Met dit album verwierf Swift haar status als wereldster. Ze scoorde destijds hits als We Are Never Ever Getting Back Together en I Knew You Were Trouble. Op Red (Taylor's Version) staat een tien minuten durende versie van het break-uplied All Too Well.

Beluister het nummer hier

Silk Sonic - Blast Off

Artiesten Bruno Mars en Anderson .Paak besloten enkele jaren geleden eens samen een plaat te maken en die is nu eindelijk hier. De zangers maken samen muziek onder de bandnaam Silk Sonic en scoorden aan het begin van het jaar al een grote hit met Leave The Door Open. Op het album An Evening With Silk Sonic laten ze nog meer zwoele r&b met soulinvloeden uit de vorige eeuw horen. De plaat telt naast het intro acht tracks.

Beluister het nummer hier

Rosalía & The Weeknd - La Fama

Je kunt je onderhand afvragen waar The Weeknd de tijd vandaan haalt om bijna wekelijks nieuwe muziek uit te brengen. Na samenwerkingen met Swedish House Mafia en rapper Post Malone in de afgelopen weken, brengt hij nu het duet La Fama met de Spaanse zangeres Rosalía uit. De twee werkten eerder al samen aan een nieuwe versie van zijn hit Blinding Lights. In het bachatanummer van Rosalía is The Weeknd ook in het Spaans te horen.

Beluister het nummer hier

Rolf Sanchez - Te Amaré

Rolf Sanchez wist met zijn zomerse klanken en mix van Nederlandse en Spaanse teksten al hits te scoren met nummers als Más Más Más, Ven Ven en Increíble (een samenwerking met Kris Kross Amsterdam). De zanger die op 3 december in AFAS Live in Amsterdam een concert hoopt te geven, brengt nu zijn single Te Amaré uit. Het is een liedje volgens dezelfde formule als die van zijn succesvolste nummers en is volgens hemzelf een tikje ondeugender dan zijn voorgangers. De zanger brengt op 18 maart 2022 zijn eerste album uit.

Beluister het nummer hier