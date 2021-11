Eloi Youssef verlaat na bijna vijftien jaar Kensington. De leadzanger en frontman wil niet meer zijn leven aan de band wijden, terwijl de andere bandleden dat wel willen. Hij heeft daarom besloten te vertrekken.

Op Instagram maakt de band bekend dat de laatste optredens in deze formatie op 3 en 4 november in de Ziggo Dome in Amsterdam zullen plaatsvinden.

"Er is geen ruzie of onenigheid, maar wel een verschil in toekomstvisie. Jan, Casper en Niles willen nog steeds hun leven aan Kensington wijden, Eloi wil dit niet langer. Dat is de beknopte versie", aldus de band in een korte verklaring.

"We snappen dat dit veel kan zijn om te verwerken voor iedereen die zoveel tijd en liefde in onze band heeft gestoken. We vatten dit zelf ook zeker niet licht op. Het is en blijft een eer om onze muziek met jullie te delen."

Wat de toekomst verder voor de band zal brengen is onduidelijk, zo schrijven de bandleden, maar zeker is dat Kensington niet stopt. "Jan, Casper en Niles zullen in de loop van de tijd hier een nieuwe vorm voor vinden."

Kensington werd in 2005 opgericht door Jan Haker, Casper Starreveld, Lucas Lenselink en Eloi Youssef. In 2007 verscheen hun eerste single, An introduction to. In datzelfde jaar besloot Lenselink de band te verlaten en sloot Niles Vandenberg aan.

In 2010 verscheen hun debuutalbum Borders. De tweede plaat Vultures volgde twee jaar later en betekende hun grote doorbraak toen het nummer Home Again een hit werd. Daarna volgden succesvolle singles als Streets, War, Do I Ever en What Lies Ahead. Er verschenen in deze bezetting van Kensington in totaal vijf albums waarvan Time (2019) het recentst uitkwam.