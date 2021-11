Graeme Edge, drummer en medeoprichter van de band The Moody Blues, is op tachtigjarige leeftijd overleden. Het nieuws is door leadzanger Justin Hayward bekendgemaakt, meldt The Guardian.

"Het is een zeer verdrietige dag. De sound en de persoonlijkheid van Graeme klinken door in alles wat we samen hebben gedaan en dat zal gelukkig blijven voortbestaan", aldus Hayward.

"Toen Graeme aankondigde dat hij met pensioen ging, wist ik dat de band zonder hem niet meer The Moody Blues zou zijn. En zo was het. Hij hield de groep al die jaren bijeen, omdat hij ervan hield."

Edge was in 1964 een van de vijf oprichters van de Britse band. In 1966 kwamen Hayward en John Lodge erbij, die later als enige leden overbleven. De band uit Birmingham oogstte veel succes met nummers als Nights In White Satin, Tuesday Afternoon en Question. The Moody Blues maakten zestien studioalbums. Het laatste album December verscheen in 2003.

Bij Edge werd afgelopen zomer kanker geconstateerd. Hij overleed aan de gevolgen van de ziekte.