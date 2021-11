Hoewel de hit Hello alweer zes jaar oud is, is Adele niet van plan haar optredens met een ander nummer te openen. "Ik ga altijd met Hello beginnen", vertelt de Britse zangeres in een interview met Oprah Winfrey dat zondag wordt uitgezonden.

In de televisiespecial, waarvan Amerikaanse media woensdag al een kort fragment delen, praat Adele met Winfrey over onder meer haar aankomende album 30.

Daarnaast zingt ze enkele nummers en ook dat optreden begint Adele met Hello. "Het zou raar zijn als dat midden in de show zou komen", zegt de zangeres, doelend op het woord 'Hello' dat in de coupletten en het refrein gezongen wordt.

Ook heeft het nummer een bijzondere betekenis voor de 33-jarige zangeres. "Ik heb het destijds geschreven als een soort ode aan mezelf; aan mijn jongere zelf en aan mezelf in de toekomst. Het is een lied waarmee ik zeg: ik ben er nog."