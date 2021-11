Waar Taylor Swift vorig jaar nog verraste met twee volledig nieuwe albums, heeft ze zich in 2021 toegelegd op het opnieuw opnemen en uitbrengen van haar eerdere werk. Vrijdag verschijnt Taylor's Version van het succesalbum Red (met onder meer de hit I Knew You Were Trouble). NU.nl legt uit waarom de zangeres heeft besloten haar oudere platen nieuw leven in te blazen.

De voornaamste reden dat Swift haar eigen muziek opnieuw heeft ingezongen en met de wereld deelt, is om ervoor te zorgen dat ze zelf eigenaar is en niet haar voormalige platenmaatschappij. Door de composities opnieuw op te nemen, hoopt ze de eerder uitgebrachte opnames overbodig te maken, waardoor het label er minder aan gaat verdienen.

Als tiener tekende Swift in 2005 een contract bij de toen gloednieuwe platenmaatschappij Big Machine Records van Scott Borchetta. In het contract stond dat het bedrijf eigenaar werd van de masters (de eerste opnames) van de nummers op de eerste zes platen van Swift: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) en Reputation (2017). De zangeres, die zelf (mede) haar muziek schrijft, kreeg wel de rechten over de compositie zelf.

Swift verliet Big Machine Records in 2018 en kwam een jaar later, na een overname van het bedrijf, met het label in conflict. De gehele catalogus van Big Machine, waaronder de masters van de eerste zes albums van Swift, werden overgekocht door Scooter Braun, de manager van artiesten als Justin Bieber en Ariana Grande. Hij kreeg de volledige macht over de opnames van Swift, wat ze niet op prijs stelde wegens eerdere conflicten met hem.

In juni 2019 schreef de zangeres een Tumblr-post over het feit dat haar muziek in handen van Braun was gekomen, waarbij ze vermeldde dat Big Machine weigerde haar de masters te verkopen. In plaats daarvan bood het label haar een contract aan waarbij ze de rechten over een van de zes albums zou terugverdienen bij elk nieuw album dat ze zou maken.

In november van 2019 laaide het conflict nogmaals op toen Swift beweerde dat Braun en Borchetta ervoor zorgden dat ze haar oudere muziek niet kon gebruiken voor een awardshow en een Netflix-documentaire. Volgens de zangeres wilden de mannen dat ze eerst toe zou zeggen dat ze haar eerdere albums niet opnieuw zou opnemen. Braun en Borchetta noemden het onzin dat ze haar ervan weerhielden op te treden bij de awardshow, maar gingen niet in op de beschuldiging dat ze haar oudere nummers niet mocht zingen.

In een poging zelf de controle te krijgen over de opnames van haar muziek, besloot Swift haar albums opnieuw op te nemen. Omdat ze als liedjesschrijver wel eigenaar van de rechten over de composities is, heeft ze het recht die na enkele jaren zelf weer op te nemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat fans op streamingdiensten die nieuwe versies van de platen (die ze toepasselijk Taylor's Version noemt) in plaats van de originele versies gaan luisteren, zodat Big Machine Records op die manier niet meer verdient aan wat Swift ziet als haar intellectuele eigendom.

De beslissing haar muziek door middel van nieuwe masters weer in eigen hand te krijgen, kan op veel steun van collega-muzikanten rekenen. Het conflict tussen de artiest en platenmaatschappij leidt tot een brede discussie in de muziekindustrie over intellectueel eigendom en platencontracten waarin artiesten worden benadeeld.

Swift heeft eerder dit jaar al Fearless (Taylor's Version) uitgebracht, dat alleen op Spotify al honderden miljoenen streams binnen harkte. Naast de nieuwe versies van de liedjes op het album, bracht ze ook materiaal uit dat de albums destijds niet haalde.

Vrijdag verschijnt Taylor's Version van het album Red, dat haar doorbraak als wereldwijde superster betekende. Met nummers als We Are Never Ever Getting Back Together en I Knew You Were Trouble scoorde ze in 2012 ook in Nederland voor het eerst echt grote hits.

Swift tekende in 2019 een contract bij Republic Records (onderdeel van Universal), waarin ze op liet nemen dat ze ook eigenaar is van haar masters. Via dat label bracht ze sindsdien de albums Lover (2019), Folklore (2020) en Evermore (2020) uit. Ook de nieuwe versies van haar oudere werk verschijnen via Republic.