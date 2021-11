Travis Scott, Drake en Live Nation worden allemaal aangeklaagd voor het drama dat zich voltrokken heeft tijdens het Astroworld-festival in de Amerikaanse stad Houston in het eerste weekend van november. NU.nl beantwoordt vier vragen over wat er is gebeurd tijdens het muziekevenement.

Travis Scott in het kort Travis Scott werd op 30 april 1991 geboren in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Hij kreeg de naam Jacques Berman Webster II van zijn ouders mee en groeide op bij zijn oma.

In 2013 bracht Scott, die zijn studie na twee jaar stopzette om zich te concentreren op zijn muziek, zijn eerste mixtape uit: Owl Pharaoh.

In september 2015 volgde zijn eerste album: Rodeo. Dit album belandde op de nummer 1-positie van Billboard's Top Rap Albums in de VS.

Scott heeft een relatie met Kylie Jenner, met wie hij samen dochter Stormi kreeg. De realityster is in verwachting van hun tweede kind.

Wat is Astroworld?

In 2018 organiseerde Scott het muziekfestival in zijn geboorteplaats Houston voor het eerst - een droom die uitkwam. De naam verwijst naar het gelijknamige Six Flags-pretpark dat in 2005 de deuren sloot. De rapper wilde de nostalgie van het pretpark terugbrengen. Het festival werd ook het jaar daarna georganiseerd, met een flink grotere line-up, maar in 2020 kon het niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

Het festival laat zich niet kenmerken door één muziekstijl. Hoewel Scott zelf uit de hiphopscene komt, stond in 2019 bijvoorbeeld ook Marilyn Manson op het podium. Het festival groeide in 2021 uit tot een tweedaags evenement met 50.000 bezoekers, maar op 5 november ging het mis en moest de programmering worden stopgezet.

Wat is er gebeurd tijdens het festival?

De enorme drukte veroorzaakte al eerder op de dag problemen: bij het verwelkomen van het publiek werden dranghekken omvergelopen en de rest van de dag bleef het op enkele plekken te druk. Tijdens een optreden van Scott zelf ging het echt mis: mensen begonnen te duwen en te trekken en dat leidde er uiteindelijk toe dat acht mensen om het leven kwamen en nog eens driehonderd mensen gewond raakten.

Van de gewonden bevinden zich er op het moment van schrijven nog enkelen in het ziekenhuis en in levensgevaar. Woensdag bleek dat onder hen een negenjarige jongen is; hij wordt in een kunstmatig coma gehouden.

Wat zegt de politie?

Er zijn nog veel vragen over wat er precies is misgegaan en wie er aansprakelijk is. Inmiddels zijn er 35 aanklachten ingediend tegen Scott en andere organisatoren, waarin vermeld staat dat het te druk was en dat er onverantwoord werd omgegaan met het grote aantal mensen dat zich bij podia verzamelde.

De politie onderzoekt nu wie er schuldig is aan het drama en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Opmerkelijk daarbij is dat de afdeling narcotica ook betrokken is: er zou iemand voor in het publiek hebben gestaan die andere bezoekers ongevraagd drugs heeft ingespoten. Dat zou mede de oorzaak zijn geweest van de gevaarlijke situatie rond het podium.

Ook is er kritiek op de noodplannen van de organisatie: de medische posten op het festival zouden voorafgaand aan het incident al te veel mensen hebben moeten helpen.

Hoe nu verder?

Scott heeft direct aangeboden de begrafeniskosten van de overledenen te betalen en wordt door nog eens 35 mensen aangeklaagd voor een bedrag van zo'n 1 miljoen dollar (863.000 euro) per persoon.

Scott heeft toegezegd mee te werken met het onderzoek van de politie. Daarnaast heeft de rapper zijn medeleven geuit in een video die hij op Instagram plaatste.