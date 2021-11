Er zijn tot dusver 35 aanklachten binnengekomen tegen Travis Scott en de verdere organisatie van het festival Astroworld, waar vrijdag acht mensen overleden en ruim 25 mensen ernstig gewond raakten. De slachtoffers en hun families eisen miljoenen euro's schadevergoeding.

Wat we weten over de fatale situatie tijdens Astroworld Festival Acht mensen, onder wie twee minderjarigen, zijn om het leven gekomen.

Nog eens 300 mensen raakten gewond. Van hen verblijft nog steeds een tiental in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is bekend dat het publiek naar voren probeerde te dringen en dat hierbij mensen verdrongen werden.

De afdeling narcotica van de politie is ook betrokken bij het onderzoek, omdat er geruchten rondgaan dat iemand festivalbezoekers geïnjecteerd zou hebben met drugs.

Een van de aanklagers is de familie van een negenjarige jongen die momenteel in coma wordt gehouden. De familie eist 1 miljoen dollar (zo'n 863.000 euro) van de organisatoren. Het slachtoffer zou ernstige schade aan zijn lever, nieren en hersenen hebben opgelopen. Volgens de aanklacht, in handen van Rolling Stone, zal de jongen blijvende schade overhouden.

Complex heeft een overzicht gemaakt van alle aanklachten die tot dusver zijn ingediend. Daarin is te zien dat naast rapper Scott evenementenpromotor Live Nation vaak wordt genoemd. Ook Drake, die een verrassingsoptreden gaf, wordt genoemd in enkele van de aanklachten.

NRG Park, de locatie in Houston waar het evenement plaatsvond, is volgens TMZ verzekerd voor 26 miljoen dollar. Van Scott en Live Nation zijn geen bedragen bekend, maar volgens de entertainmentsite is de kans klein dat alle schadevergoedingen gedekt kunnen worden met de verzekeringen.

Scott heeft al toegezegd alle kaarthouders hun geld terug te betalen. Een van de advocaten die twee aanklagers bijstaat, verwacht dat het aantal aanklachten nog kan oplopen tot een paar honderd.

155 Zo voltrok het dodelijke drama zich bij het concert van Travis Scott