Dave Grohl en zijn band Foo Fighters hebben een komische horrorfilm gemaakt. De film met de titel Studio 666 wordt in de Verenigde Staten op 25 februari 2022 uitgebracht.

In Studio 666 nemen de bandleden hun intrek in een spookhuis om een album op te nemen. Frontman Dave Grohl wordt bezeten door bovennatuurlijke krachten.

Naast de bandleden hebben ook andere acteurs een rol te pakken. Onder anderen Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega en Jeff Garlin zijn te zien in de film.

Studio 666 wordt opgenomen in hetzelfde huis waar de band hun tiende plaat Medicine At Midnight opnam, dat in februari verscheen. Grohl zei destijds al in interviews dat de plek waar het album werd gemaakt "behekst" was.

"We wilden dezelfde magie vastleggen die al onze favoriete rock-'n-rollfilms hebben, maar dan met een twist", vertelt frontman Grohl over de film, waar ze twee jaar aan hebben gewerkt.