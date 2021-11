Bij het optreden van Travis Scott waarbij mensen door gedrang om het leven zijn gekomen, was de medische dienst niet goed voorbereid. Dat meldt The New York Times op basis van de noodplannen van de organisatie.

Nog eens 25 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Zaterdag lagen nog dertien van hen in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is bekend dat het publiek naar voren probeerde te dringen en dat hierbij mensen verdrongen werden.

De afdeling narcotica is ook betrokken bij het onderzoek, omdat er geruchten rondgaan dat iemand festivalbezoekers geïnjecteerd zou hebben met drugs.

Zo zouden voor het optreden van de rapper al meer bezoekers bij medische posten zijn geweest dan er geholpen konden worden. En de autoriteiten zouden van tevoren hebben gevreesd dat de uitzinnige menigte moeilijk beheersbaar zou zijn.

De lokale politiechef heeft zijn zorgen met de rapper besproken, zegt een ingewijde tegen The New York Times.

Festivalgangers vragen beveiligers om hulp

Tijdens het festival lieten talloze bezoekers al via sociale media weten dat de situatie onveilig was, maar dat er niets aan werd gedaan. In video's is te zien dat festivalgangers beveiligers vragen in te grijpen, maar worden genegeerd. Er waren zo'n 50.000 bezoekers op het festival.

Ten minste één bezoeker van Astroworld spant een rechtszaak tegen de rapper aan. Deze Manuel Souza wil ook medeorganisator ScoreMore en concertorganisatie Live Nation aansprakelijk stellen voor het drama.

Souza's advocaat zegt tegen de Amerikaanse website Billboard dat de organisatie winst wilde maken "ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers".