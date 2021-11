Henk Poort heeft een stampvolle agenda sinds hij twee jaar geleden meedeed aan Beste Zangers. De 65-jarige zanger vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij zelfs nog nooit eerder zo veel werk heeft gehad als nu.

Poort staat deze week drie keer in een uitverkocht Carré, heeft een kerstshow op stapel en gaat vanaf januari op tournee met het werk van de Rat Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. en Dean Martin.

"Het is bijna surrealistisch wat mij is overkomen. Het voelt alsof ik aan mijn tweede jeugd ben begonnen. Ik heb nog nóóit zo veel werk gehad en ik voel me als herboren", aldus de zanger.

Zijn duet met Nightwish-zangeres Floor Jansen in Beste Zangers is nu ruim zestien miljoen keer bekeken. Ook zijn huidige tournee is door Beste Zangers ontstaan: Poort werd in het programma naar zijn helden gevraagd en zodoende is Henk Poort en de helden tot stand gekomen.

De zanger is er blij mee. "Echt waanzinnig dat ik dit nog mag meemaken met mijn 65 jaar!"