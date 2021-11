Zeker twee bezoekers van het Astroworld Festival in Houston spannen rechtszaken aan tegen rapper Travis Scott voor het gedrang dat vrijdag ontstond tijdens zijn concert. Dat kostte zeker acht mensen het leven. Ook medeorganisator ScoreMore, concertorganisator Live Nation en rapper Drake worden aansprakelijk gesteld in de aanklachten.

Wat we nu weten over fatale situatie tijdens Astroworld Festival Acht mensen, onder wie twee minderjarigen, zijn om het leven gekomen.

Nog eens 25 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Zaterdag lagen nog dertien van hen in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is bekend dat het publiek naar voren probeerde te dringen en dat hierbij mensen verdrongen werden.

De afdeling narcotica is ook betrokken bij het onderzoek, omdat er geruchten rondgaan dat iemand festivalbezoekers geïnjecteerd zou hebben met drugs.

Tijdens het festival raakten nog eens 25 mensen ernstig gewond. In ieder geval een van de personen die een aanklacht hebben ingediend, zegt gewond te zijn geraakt.

Die man, Manuel Souza, eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (zo'n 860.000 euro) vanwege zware nalatigheid. Het incident was het resultaat van het verlangen om winst te maken "ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers", stelt de advocaat van Souza volgens Billboard.

De raadsman schrijft ook dat de organisatoren faalden bij het plannen en het veilig organiseren van het concert. "In plaats daarvan negeerden ze bewust de extreme risico's op schade voor de concertbezoekers. En in sommige gevallen moedigden zij zelfs gevaarlijk gedrag aan." Het incident zou volgens de advocaat "te voorspellen en te vermijden" zijn geweest.

Ook Drake volgens aanklager verantwoordelijk voor chaos

In de tweede aanklacht wordt ook rapper Drake, die een verrassingsoptreden gaf, genoemd. Volgens de aanklacht, ingezien door TMZ, zouden Scott en Drake het publiek hebben aangemoedigd waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. Ook in deze aanklacht wordt minstens 1 miljoen dollar aan schadevergoeding geëist.

De 29-jarige Scott zegt zelf niet in de gaten te hebben gehad dat zijn concert in Houston volledig uit de hand liep. De rapper liet al weten dat hij de autoriteiten zal helpen om uit te zoeken hoe het is misgegaan.

Inmiddels is er ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door rechercheurs van de afdelingen moordzaken en narcotica, meldde de politie van Houston zondagavond. Dat is gedaan nadat berichten naar buiten kwamen dat iemand in het publiek mensen geïnjecteerd zou hebben met drugs.

Meerdere bezoekers vielen flauw

Voor het festivalpodium ontstond vrijdag paniek. In het gedrang vielen meerdere bezoekers flauw. Ook bij de ingang en bij de omheiningen van het terrein heerste chaos.

Op sociale media lieten bezoekers al de hele dag weten dat de situatie onveilig was en dat er niets aan werd gedaan. In filmpjes is te zien hoe festivalgangers beveiligers vragen in te grijpen, maar worden genegeerd. Er waren zo'n 50.000 bezoekers op het evenement aanwezig.