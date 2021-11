Rapper Travis Scott had naar eigen zeggen niet door dat tijdens zijn optreden op het Astroworld Festival in Houston in de Amerikaanse staat Texas gedrang ontstond waarbij uiteindelijk acht mensen omkwamen en tientallen mensen gewond raakten. Dat zegt Scott in een tweede reactie op het drama.

De openingsavond van het festival liep vrijdag volledig uit de hand toen de 29-jarige rapper aan zijn optreden begon. Door gedrang kwamen acht mensen, onder wie twee minderjarigen, te overlijden en raakten 25 mensen ernstig gewond.

Dertien slachtoffers liggen momenteel nog steeds in het ziekenhuis, melden lokale media. Honderden andere mensen kregen eerste hulp in en rond het NRG Stadium, waar het evenement plaatsvond.

Scott geeft in een video op Instagram Stories aan "kapot" te zijn door de gebeurtenis. "Mijn fans betekenen alles voor me en ik wil er altijd voor zorgen dat ik ze een positieve ervaring geef", zegt de rapper. "Altijd als ik doorheb dat er iets fout gaat, dan stop ik de show."

Hij zegt verder nauw samen te werken met de autoriteiten om het incident "tot op de bodem" uit te zoeken. De politie onderzoekt onder meer geruchten dat er mensen in het gedrang met naalden zijn geprikt. Media melden dat daarom ook de afdelingen narcotica en moordzaken bij het onderzoek betrokken zijn.

Ook in zijn tweede reactie gaat Scott niet in op de kritiek op de veiligheid en het late ingrijpen. Op internet gaat kritiek rond op de veiligheidsmaatregelen en gebrekkige organisatie van het festival. De organisatie van Astroworld zei daar zaterdag in een eerste verklaring ook niets over, maar beloofde wel mee te werken aan het onderzoek.

Twee minderjarigen omgekomen in het gedrang

Sylvester Turner, burgemeester van Houston, zei zaterdagavond (lokale tijd) op een persconferentie dat er twee minderjarigen onder de slachtoffers zijn. Het gaat om personen van veertien en zestien jaar oud. De andere slachtoffers waren 21, 23 en 27 jaar oud. Van één persoon is de leeftijd niet bekend.

De burgemeester gaf verder aan dat onder de 25 zwaargewonden zeker vijf minderjarigen zijn. "Er zijn een hoop onbeantwoorde vragen", aldus Turner. De burgemeester zegt de komende dagen en weken te willen uitzoeken hoe het drama heeft kunnen gebeuren.