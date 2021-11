Terence Wilson, voormalig zanger en medeoprichter van de Britse reggaegroep UB40, is zaterdag na een kort ziekbed op 64-jarige leeftijd overleden, heeft zijn huidige band laten weten. Wilson stond ook bekend onder zijn artiestennaam Astro.

In een verklaring op Twitter schrijft de groep: "We zijn er kapot van dat we moeten melden dat onze geliefde Astro vandaag is overleden na een zeer korte ziekte."

"De wereld zal zonder hem nooit meer hetzelfde zijn", aldus zijn band. UB40 werd in de jaren tachtig opgericht in Birmingham en scoorde wereldwijd hits met Red Red Wine, Kingston Town en (I Can't Help) Falling in Love with You. De groep verkocht meer dan 100 miljoen albums.

Wilson was betrokken bij de oprichting van de groep, maar stapte in 2013 uit onvrede uit UB40. Samen met voormalig vocalist Ali Campbell begon hij een nieuwe band onder dezelfde naam.

In augustus overleed nog voormalig UB40-saxofonist en -componist Brian Travers op 62-jarige leeftijd.