Tijdens het optreden van rapper Travis Scott op zijn eigen tweedaagse Astroworld Festival in de Amerikaanse stad Houston (Texas) kwamen vrijdag acht bezoekers om het leven door verdrukking. Ook zijn ten minste zeventien bezoekers gewond naar het ziekenhuis overgebracht, waaronder een tienjarig kind. Wie is Travis Scott en wat voor festival is Astroworld?

De dertigjarige Scott organiseerde het Astroworld Festival voor het eerst in 2018, hetzelfde jaar waarin zijn gelijknamige studioalbum uitkwam. De naam verwijst naar pretpark Six Flags AstroWorld, wat in 2005 werd gesloten. Zijn idee: de geliefde geest en nostalgie van AstroWorld terugbrengen; een kinderdroom van de rapper. Netflix bracht in 2019 de film Look Mom I Can Fly uit over de totstandkoming van het festival en het gelijknamige album.

In 2019 keerde het festival terug met een uitgebreide line-up. Naast hiphopartiesten traden artiesten van andere genres op, zoals Rosalia en Marilyn Manson, die respectievelijk reggaeton en hardrock speelden. Het aantal bezoekers steeg dat jaar naar vijftigduizend.

Het festival ging in 2020 niet door vanwege de coronapandemie. Dit jaar keerde Astroworld als tweedaags festival terug op 5 en 6 november met in totaal honderdduizend bezoekers. Tickets gingen op 5 mei in de verkoop en waren binnen dertig minuten uitverkocht. Naast Scott stonden artiesten als Bad Bunny, Tame Impala, Earth, Wind & Fire en Master P op het programma.

Omzeilen van beveiligingsprotocollen

Maar het werd allesbehalve het feest dat Scott voor ogen had. Het onderzoek naar wat er vrijdag precies allemaal mis ging tijdens de fatale eerste festivaldag is inmiddels in volle gang. Daarbij zal ook naar de rol van de organisatie door Scott en zijn medewerkers gekeken worden.

De rapper kwam een keer eerder in opspraak na ongeregeldheden tijdens een optreden van hem. In mei 2017 werd hij gearresteerd na een concert in Arkansas.

Scott moedigde de mensen destijds aan om het podium op te rennen en de beveiligingsprotocollen te omzeilen. Hierdoor raakten verschillende mensen gewond, waaronder een medewerker van het beveiligingsbedrijf.

Opgegroeid in Houston

De rapper, wiens echte naam Jacques Berman Webster II is, groeide zelf op in Houston, waar hij voornamelijk bij zijn oma woonde. Op latere leeftijd verhuisde Scott naar Missouri City, waar zijn vader een eigen bedrijf had. Hier studeerde hij aan de Universiteit van Texas in San Antonio, maar stopte in het tweede jaar zodat hij zich volledig op zijn muziekcarrière kon richten.

Zijn ouders verbraken vanwege deze beslissing het contact met hun zoon. Dat weerhield de rapper er niet van om zich volledig op zijn carrière te richten. Hij bracht in 2013 zijn eerste mixtape uit, Owl Pharaoh, een jaar later volgde Days Before Rodeo. Hierop zijn ook de artiesten Young Thug, Quavo, Big Sean en Rich Homie Quan te horen. Ondertussen werkte de rapper samen met Justin Bieber, Future en The Weeknd. In september 2015 bracht hij zijn eerste album uit: Rodeo.

Vierde album staat gepland

Het album belandde op de nummer 1-positie van Billboard's Top Rap Albums in Amerika. Hierna volgden de albums Birds in the Trap Sing McKnight in 2016 en Astroworld in 2018. Ook bracht Scott nog twee mixtapes uit: Huncho Jack, Jack Huncho in 2017, in samenwerking met Quavo en JACKBOYS in 2019, samen met de leden van het label Cactus Jack. Zijn vierde album Utopia staat dit jaar gepland.

Scott haalt in Amerika niet alleen met zijn muziek de media. In 2018 kreeg hij dochter Stormi met vriendin en beroemdheid Kylie Jenner. Na een korte break-up is Jenner inmiddels in verwachting van een tweede kind.