De gouverneur van Texas heeft gereageerd op de tragische gebeurtenissen bij het Astroworld Festival van rapper Travis Scott in Houston. Greg Abbott zegt bedroefd te zijn en leeft mee met de nabestaanden van de acht bezoekers die vrijdag in het gedrang zijn overleden.

De politicus spreekt van een "beangstigende" situatie die ontstond door het gedrang voor het podium. Een brandweerchef bevestigde dat er meerdere bezoekers bewusteloos raakten in de chaotische situatie en dat mensen werden vertrapt in het gedrang. Ook bij de ingang van het NRG-Stadion en bij de omheiningen heerste chaos.

Ook de burgemeester van Houston, waar de 50.000 fans samenkwamen voor het Astroworld Festival, laat in een verklaring weten bedroefd te zijn door de tragedie. Hij deelt zijn medeleven met de nabestaanden en alle mensen die gewond raakten.

"Organisatoren gaven dit feest om mensen samen te laten genieten van muziek, maar helaas is het geëindigd in een tragedie", aldus Sylvester Turner, burgemeester van de grootste stad in de staat Texas.

Driehonderd mensen op festivalterrein behandeld bij eerste hulp

Autoriteiten lieten zaterdag weten dat zo'n zeventien bezoekers naar het ziekenhuis zijn gebracht, onder wie een 10-jarig kind. Hoe het met hen gaat, is niet bekend. Ook de doodsoorzaak van de acht overleden festivalgangers is nog niet toegelicht. In totaal zijn er vrijdag gedurende de dag en avond meer dan driehonderd mensen op het festivalterrein behandeld bij de eerste hulp. Hoeveel van hen verwondingen opliepen tijdens het gedrang is niet duidelijk.

Hoe de eerste festivaldag zo uit de hand heeft kunnen lopen, wordt nog onderzocht. De tweede dag van Astroworld is door de gebeurtenis geannuleerd.