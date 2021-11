De bekende Braziliaanse zangeres Marilia Mendonca is vrijdag overleden toen het vliegtuig waarin ze zat in de problemen kwam en crashte. Mendonca was 26 jaar en laat een zoontje van een jaar oud achter.

Het vliegtuig crashte in de buurt van de Braziliaanse stad Caratinga, waar ze later op vrijdag een optreden zou geven. Op foto's is te zien hoe het vliegtuig vlak bij een waterval in een beekje tot stilstand is gekomen.

Het management van Mendonca bevestigde haar overlijden vrijdag. Naast de zangeres kwamen ook de vier andere inzittenden in het toestel om het leven: haar producer, adviseur en de twee piloten.

Eerder op de dag plaatste de Braziliaanse nog een filmpje op haar Instagram waarop te zien is hoe ze naar het vliegtuig loopt.

Verschillende Braziliaanse beroemdheden, onder wie voetballer Neymar, reageerden vrijdag bedroefd op haar overlijden. Ook de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro stond stil bij het nieuws en noemde Mendonca "één van de grootste artiesten van haar generatie".

Mendonca won in 2019 een Latin Grammy voor haar album Em Todos os Cantos. Ze was erg populair in Brazilië vanwege haar romantische liedjes. Op Instagram had ze bijna 40 miljoen volgers. Vorig jaar gaf ze vanwege de coronapandemie een reeks online concerten. Die verbraken het record van meest bekeken livestream op YouTube.