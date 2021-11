Drummer Cesar Zuiderwijk mist het optreden met Golden Earring. Dat vertelde hij vrijdag tegen Humberto Tan in het NPO Radio1-programma Humberto.

Golden Earring maakte in februari bekend er na zestig jaar mee te stoppen, nadat bij gitarist George Kooymans de spierziekte ALS werd vastgesteld.

"Mis je het?", vroeg Tan over het stoppen van de Haagse rockband. Zuiderwijk: "Dat is een vreemde en mooie vraag. Ik weet het nog niet, met Earring zouden we nog niet eens gespeeld hebben. Dat komt allemaal volgend jaar, tijdens de festivals zou dat allemaal gebeuren. Maar natuurlijk. Zoiets kun je niet naast je neerleggen."

Op de vraag wat hij precies aan Golden Earring mist, antwoordde de drummer: "Dat is misschien heel vreemd, maar de mooiste momenten, daar ga je pas later over nadenken."

'We zijn gewoon een unit'

"Wat mis ik nou echt? Dat is dat je met z'n vieren gewoon aan de zijkant van de bühne staat, klaar om die bühne op te gaan. We zijn gewoon een 'unit', die het gewoon vreselijk naar z'n zin heeft."

Het kameraadschap was voor de 73-jarige artiest doorslaggevend. "Je let ook vaak helemaal niet op het publiek, je let op elkaar om met z'n vieren die klus te klaren. Even elkaar een schouderklopje of een duw op de rug geven."

Zuiderwijk speelt momenteel in Sloper, de muziekformatie die hij vormt met Mario Goossens van de band Triggerfinger.