ABBA is na bijna veertig jaar terug met nieuwe muziek, maar weet de band na al die jaren de magie van destijds te behouden? Recensenten mochten de plaat onder strenge voorwaarden eenmaal luisteren voor de release en brengen hun oordeel nu naar buiten. NU.nl zet een aantal recensies op een rij.

AD - 3 sterren

"Hoe klinkt een band die al veertig jaar geen nieuw materiaal heeft uitgebracht? Alsof de tijd heeft stilgestaan, zo klinkt Voyage, het nieuwste album van ABBA. Het Zweedse kwartet is volledig zichzelf gebleven en dat is het beste wat ze hadden kunnen doen. Niet alle tien liedjes zijn even geslaagd, toch is dit precies wat je mocht wensen: vintage ABBA."

"Op Voyage begaat ABBA heus af en toe een misstapje, maar uitglijden doen de Zweden niet. Het nogal langdradige openingsnummer I Still Have Faith In You en Bumblebee, een gezapig mengsel van Fernando en I Have A Dream; je kunt ze missen, maar ze zitten niet heel erg in de weg."

Lees de volledige recensie

Trouw - geeft geen sterren

"De verwachting dat ABBA ook anno 2021 weer furore zou kunnen maken in de hitlijsten is onrealistisch. Daarvoor is de popmuziek sindsdien te veel veranderd. Gelukkig hebben de vier de verleiding weerstaan om met hulp van hedendaagse producers krampachtig aansluiting te zoeken bij het geluid van nu en zo hebben ze hun oeuvre niet bezoedeld."

"Voyage is een album dat met hoorbare liefde is gemaakt en dat voelt als een welkome toegift voor de fans."

Lees de volledige recensie

OOR - geeft geen sterren

"Alle ingrediënten die de muziek van ABBA toen zo aantrekkelijk maakten, komen opnieuw voorbij: sterke melodieën in grootse Phil Spector-achtige arrangementen met virtuoze piano- en orkestpartijen, folkfluiten, discobeats en jawel, zelfs een kinderkoor."

"Voyage maakt indruk door de rijke klankkleur en het oor voor detail in de uitwerking. Agnetha en Frida mogen dan een toontje lager zingen, ze hebben nog altijd ruim voldoende stem voor indrukwekkende leadpartijen en complexe vocale harmonieën."

Lees de volledige recensie

Rolling Stone - 4 sterren

"Met Voyage gaat ABBA vol voor het tragische drama. Het is een plaat vol met nummers als The Winner Takes It All, zonder een Mamma Mia of een Take a Chance On Me."

ABBA doet geen gênante poging om bij de tijd te blijven en muziek te maken waar de jongere generaties naar luisteren, wat hun integriteit onderschrijft. In plaats van trends te volgen, blijven ze trouw aan hun eigen geluid dat ze jaren geleden hebben geperfectioneerd en popmuziek sindsdien is blijven beïnvloeden."

Lees de volledige recensie

The Guardian - 2 sterren

"In het verleden blonk ABBA uit in het naar hun eigen hand zetten van de muzikale trends van het moment. Ze flirtten met glam, disco en elektronische popmuziek, maar stonden ook los van deze genres."

"Toen brachten hun eigenaardigheden hen naar een hoger niveau, waar het hen nu juist in de weg zit. Waren ze maar gestopt na de eerste twee singles van de plaat. Dan hadden ze de rest aan onze verbeelding over kunnen laten."

Lees de volledige recensie