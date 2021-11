Voor het eerst in bijna veertig jaar is er nieuwe muziek van ABBA. De Zweedse band brengt vrijdag de plaat Voyage uit. Lange tijd leek het erop dat het viertal niet meer bij elkaar zou komen, maar nu zijn ze toch terug met hun oude, vertrouwde geluid.

Voyage is het eerste album van ABBA sinds The Visitors, dat in november 1981 uitkwam. Niet lang daarna gingen Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson uit elkaar. Van een reünie kwam het nooit meer, ondanks de blijvende populariteit van de groep, die in 1974 internationaal doorbrak na de winst van het Eurovisie Songfestival met Waterloo.

In de zomer van 2016 stonden de vier leden eindelijk weer samen op een podium tijdens een besloten feestje in Stockholm. Dat leidde uiteindelijk tot een echte reünie, die in april 2018 werd aangekondigd. "We voelden alle vier dat het, na 35 jaar, wel weer eens leuk zou zijn om de studio in te duiken. Dus dat hebben we gedaan", zo liet de band destijds weten.

"Het was alsof de tijd stil had gestaan en we alleen een korte vakantie hadden genomen sinds de laatste keer dat we in de studio waren. Een geweldige ervaring."

80 Zo werden de digitale versies van ABBA voor de concertreeks gemaakt

'Als het ouderwets klinkt, dan is dat maar zo'

De terugkeer van ABBA, met in eerste instantie slechts twee nieuwe liedjes, zou datzelfde jaar nog realiteit worden met een speciale tv-uitzending van NBC en BBC, maar omdat er problemen waren met de digitale evenbeelden van de bandleden werd de comeback meerdere keren uitgesteld.

Afgelopen september was het dan toch zover. De singles I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down verschenen en ABBA kondigde aan dat hun digitale versies vanaf volgend jaar met liveband te bewonderen zijn in Londen. ABBA kondigde toen direct aan dat er in november een compleet album zou volgen.

De eerste liedjes klonken alsof de tijd had stilgestaan. Ulvaeus zag geen reden om iets moderns te maken. "Waarom zouden we? We moeten niet opeens proberen om te klinken als iemand als Drake. What the fuck, nooit", zei hij daar afgelopen week over in een interview met de Volkskrant.

"We hebben precies gedaan wat we wilden doen en als dat ouderwets klinkt, dan is dat maar zo. Bovendien, ouderwets is zo'n negatieve term, alsof oude muziek niet goed zou kunnen zijn. Neem Beethoven, is hij ouderwets? Goede muziek is voor altijd, het blijft bij ons."