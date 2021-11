De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

ABBA - When You Danced With Me

De gebeden van grote groepen ABBA-fans zijn gehoord. Althans, gedeeltelijk dan. ABBA brengt namelijk na veertig jaar weer een album uit. De plaat heet Voyage en bestaat uit tien composities van Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Enkele nummers zijn overblijfselen van de hoogtijdagen van ABBA en andere werden recenter geschreven. Zangeressen Agnetha Fältskog en Frida Lyngstad hebben laten weten dat ze niet meer willen optreden en hebben besloten ook de pers niet te woord te staan. Wel zijn digitale versies (zogeheten avatars) van de bandleden volgend jaar 'live' in Londen te zien.

Beluister het nummer hier

Mariah Carey, Khalid & Kirk Franklin - Fall In Love At Christmas

Mariah Carey 'opent' jaarlijks het kerstseizoen op 1 november. Op de dag na Halloween verklaart de zangeres dat het weer tijd is om haar kersthit All I Want For Christmas Is You te luisteren. Vorig jaar voegde ze nog een samenwerking met Ariana Grande en Jennifer Hudson toe aan haar kerstcollectie. Dit jaar brengt ze het nieuwe nummer Fall In Love At Christmas uit met r&b-zanger Khalid en gospelzanger Kirk Franklin. Ook dit jaar komt ze weer met een kerstshow op Apple TV: Mariah's Christmas: The Magic Continues.

Beluister het nummer hier

28 Kerstseizoen volgens Mariah Carey begonnen

Post Malone & The Weeknd - One Right Now

Het is inmiddels bijna wekelijks raak met nieuwe muziek van The Weeknd. De Canadese artiest staat nog hoog in de hitlijsten met zijn single Take My Breath, werkte mee aan de nieuwe plaat van Kanye West en bracht vorige week nog een nummer uit met Swedish House Mafia. Deze week is het tijd voor het nummer One Right Now met Post Malone. Voor de rapper is de samenwerking de opvolger van zijn single Motley Crew.

Beluister het nummer hier

$hirak, Bilal Wahib & Boef - Push It

Producer Jack Shirak levert al jaren hits in de Nederlandse hiphopscene in samenwerking met de grootste rappers. Met Talou brengt hij nu een eigen album uit, waar onder anderen Ronnie Flex, Lil Kleine, Willem en Josylvio aan meewerkten. Het nummer Push It is een samenwerking met Bilal Wahib en Boef. Het feest rondom het album dat donderdagavond in Rotterdam plaatsvond, eindigde echter met een poging tot overval. Lil Kleine, die te gast was, zou bij het weggaan met een wapen zijn bedreigd en zijn horloge hebben moeten afstaan.

Beluister het nummer hier

Jeangu Macrooy & Pete Philly - A Little Greener

Jeangu Macrooy werd in 2020 al geselecteerd als Nederlandse kandidaat voor het Eurovisie Songfestival met het nummer Grow. Deze editie ging niet door, maar de zanger mocht in 2021 wel het grote podium op met Birth Of A New Age. De zanger eindigde in Ahoy als 23e. Sindsdien werkte hij in de luwte aan nieuwe muziek. Zijn nieuwe single heet A Little Greener en is een samenwerking met rapper Pete Philly. De zanger laat op Instagram weten vlinders in zijn buik te hebben nu hij weer muziek uitbrengt en dat dit nummer het begin van een nieuw tijdperk is voor hem.

Beluister het nummer hier

Tiësto & Ava Max - The Motto

Tiësto heeft in de afgelopen tijd weer een aantal flinke hits op zijn naam weten te schrijven. Zo scoorde hij internationaal met The Business, de Post Malone-samenwerking Jackie Chan en Ritual met Rita Ora. De Amerikaanse popster Ava Max harkte ook honderden miljoenen streams binnen, met hitsingles als Sweet But Psycho, Kings & Queens en My Head & My Heart. De twee artiesten hebben nu de handen ineengeslagen voor het nummer The Motto.

Beluister het nummer hier

De Staat - Numbers Up

De Staat is terug met niet één, maar drie nieuwe nummers. De band die in 2019 voor het laatst een album uitbracht, heeft de nummers ingedeeld in kleuren en de gevoelens die daarbij horen. Zo heeft Numbers Up de kleur geel meekregen, is What Goes, Let Go blauw en Look At Me rood. De band weet nog niet of het project uiteindelijk zal leiden tot een album. Ze zouden vrijdagavond optreden tijdens het festival Vestrock Downtown in Nijmegen, maar dit gaat niet door wegens een coronabesmetting bij een van de bandleden.

Beluister het nummer hier