Hind, die in februari van Los Angeles naar Dubai verhuisde, had destijds niet kunnen vermoeden dat haar eerste echte optreden in haar nieuwe woonplaats voor het Nederlandse koningspaar zou zijn. Ze zong woensdag voor Willem-Alexander en Máxima tijdens hun werkbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten en vond het bijzonder om de koningin te zien genieten.

"Het was zo'n speciale dag", blikt Hind de volgende ochtend terug in gesprek met NU.nl. De 36-jarige zangeres werd enkele weken geleden via de Nederlandse ambassade benaderd voor het optreden. "Het was mijn eerste optreden hier en dan in het Arabisch samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest meteen voor de koninklijke familie."

"Ik kon zien dat koningin Máxima aan het genieten was. Als artiest is het hoe dan ook waardevol om te zien hoe je publiek reageert, maar als je dan oogcontact maakt met de koningin en ziet dat ze het waardeert, is dat wel heel bijzonder."

Last van extra zenuwen had Hind niet. "Ik voelde de spanning misschien voor tien seconden, maar het was vooral weer even wennen om op te treden. Ik heb vanwege COVID-19 natuurlijk bijna niet op het podium gestaan. Toen ik eenmaal bezig was, dacht ik bij mezelf: oh ja, dit is waarom ik dit zo graag doe. Het is een enorme beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren."

Hind trad op bij de World Expo in Dubai, waar koning Willem-Alexander het Nederlandse paviljoen opende. Dit liet de zangeres, die al zo'n vijf jaar niet meer in Nederland woont, niet koud. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel emotioneel werd toen de Nederlandse vlag werd gehesen en het Wilhelmus speelde. In het bijzijn van de koning en koningin was dat helemaal een mooi moment."

Hind trad samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest op tijdens het werkbezoek van het koningspaar. Foto: Tonyc.su

'Ik kan meer aarden in Dubai dan in de VS'

Hind waagde eerder dit jaar de stap van Los Angeles naar Dubai, wat betekende dat ze op veel vlakken weer opnieuw moest beginnen. Na ruim een half jaar kan ze al wel zeggen dat ze zich in haar nieuwe woonplaats meer thuis voelt. "Ik kan me hier gewoon meer aarden dan in de Verenigde Staten, misschien ook door mijn roots", aldus de zangeres wier vader van Marokkaanse komaf is.

"Het optreden van gisteren was voor mij ook echt een bevestiging dat ik ben waar ik moet zijn. Ik kan hier mezelf zijn en ik kom tot mijn recht."

Hind, die eerder dit jaar al de single Cat & Mouse uitbracht, heeft in de afgelopen maanden nog twee videoclips opgenomen. Voor die clips reisde ze af naar Beiroet in Libanon. Wanneer de nummers met bijbehorende clips precies uitkomen weet ze nog niet. "De volgende single heet Cinnamon en is helemaal af, maar ik wil het vooral op het juiste moment uitbrengen, zodat het nummer de juiste aandacht kan krijgen."