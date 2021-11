De Nederlandse rapper Murda hoort waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 of hem een celstraf wordt opgelegd door de Turkse justitie. Die datum kan echter nog aangepast worden, laat zijn manager Rodi Çetinkaya woensdag desgevraagd aan NU.nl weten.

Het openbaar ministerie in Turkije eist een celstraf van vijf tot tien jaar tegen de Nederlandse artiest, omdat hij het gebruik van cannabis zou hebben aangemoedigd in zijn nummers Duman, Expensive en Eh Baba.

"We zijn tot die tijd in afwachting van wat de Turkse overheid gaat doen", aldus Çetinkaya.

De 37-jarige Murda rapt regelmatig in het Turks en is zeer populair in het land, maar bezit niet de Turkse nationaliteit. Er staan op dit moment geen optredens van Murda in Turkije gepland. Volgens Çetinkaya heeft dat te maken met een vooraf ingelaste pauze, die per november is ingegaan.

"Voordat dit allemaal gebeurde hebben we bewust besloten om vanaf 1 november geen boekingen meer aan te nemen. Achter de schermen werken we gewoon door. Murda was dit jaar ook in het eerste seizoen van de Turkse editie van The Voice te zien. Dat zou misschien wel weer kunnen. Maar daar heb ik nog niks over gehoord. Zijn ouders zitten bovendien ook in Nederland. We hebben op dit moment dus niet echt een reden om naar Turkije te gaan."

Murda kan Turkije in- en uitreizen

Çetinkaya zegt dat Murda op dit moment wel gewoon Turkije mag in- en uitreizen. "Want de zaak moet nog voorkomen. Dus als er in de tussentijd geen nieuwe aanklacht wordt ingediend, kan hij het land gewoon in en uit. Maar ik heb hem niet gevraagd of hij dat nu wil."

Of Murda uiteindelijk naar Turkije zal reizen om het vonnis aan te horen, weet Çetinkaya nog niet.

De rapper, die eigenlijk Önder Dogan heet, is niet de enige ster die in Turkije voor een celstraf moet vrezen. De Turkse influencer Merve Taskin moest eind oktober voor de Turkse rechter verschijnen. Ze had in 2020 foto's gemaakt van het Sexmuseum in Amsterdam en deze op haar Instagram-profiel geplaatst. Hierdoor hangt haar een gevangenisstraf van tussen de zes maanden en twee jaar boven het hoofd.

De rechter besloot echter dat de influencer mag gaan en staan waar ze wil en dat de zaak pas eind december weer doorgaat.