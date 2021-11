Kaarten voor het Belgische festival Rock Werchter worden per 1 december duurder. Een weekendticket wordt 23 euro duurder omdat de organisatiekosten flink zijn gestegen, zo laat het festival weten.

Vanaf 1 december kost een weekendticket 266 euro in plaats van 243 euro. Een dagkaart kost 125 euro in plaats van 110 euro. Tot 1 december kunnen de tickets nog voor de oude prijs gekocht worden.

Bezoekers die al kaarten hebben, hoeven niets bij te betalen.

Het vierdaagse Rock Werchter, in het Belgische Werchter, vindt volgend jaar plaats van 30 juni tot en met 3 juli. Het festival is erg populair onder Nederlanders. De line-up komt vaak redelijk overeen met die van Pinkpop in Nederland.

Op beide festivals staan volgend jaar Imagine Dragons, Metallica, Pearl Jam en Twenty One Pilots. Rock Werchter heeft daarnaast ook de Red Hot Chili Peppers weten te strikken.