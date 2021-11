Queens of the Stone Age, Imagine Dragons en Royal Blood treden op tijdens Pinkpop in 2022. De organisatie maakt maandag nog meer artiesten en acts bekend die op de 51e editie van het festival spelen.

Ook Nightwish, Nile Rodgers & CHIC, Lost Frequencies, Ronnie Flex & The Fam en Eefje de Visser zijn toegevoegd aan het programma. In totaal zijn er achttien nieuwe toevoegingen op de website aangekondigd.

Eerder bevestigde de festivalorganisatie al Metallica, Pearl Jam, Twenty One Pilots en Nothing But Thieves.

De kaartverkoop voor het festival wordt hervat op vrijdag 5 november om 10.00 uur. Het festival kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan door de coronacrisis.

Pinkpop 2022 duurt van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni 2022.