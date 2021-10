JAY-Z noemt het "een ongelooflijke eer" dat hij dit jaar is opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Tijdens een officiële ceremonie werd de artiest zaterdag, net als Tina Turner, Foo Fighters, Carole King, The Go-Go's en Todd Rundgren, toegevoegd aan de eregalerij in de Amerikaanse stad Cleveland.

"Toen we jong waren, hadden we nooit gedacht dat we konden worden opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame", zei JAY-Z tijdens zijn speech, waarin hij terugblikte op de beginperiode van zijn carrière. "Er werd ons verteld dat hiphop een rage was. Maar net als punkrock was het voor ons een subcultuur, met zijn eigen helden."

De artiest hoopt met het behalen van deze mijlpaal een inspiratie te zijn voor jongeren. "We hebben het hier in Ohio voor elkaar gekregen. Dat laat me de kracht van hiphop zien, de kracht van helden als Michael Jordan, Kendrick Lamar, Big Daddy Kane en LL Cool J, die me lieten zien dat deze dingen mogelijk zijn. Hopelijk laat ik de volgende generatie zien dat alles mogelijk is."

De zes gelukkigen die opgenomen worden in de hall of fame werden geselecteerd door een groep van duizend muzikanten, experts en critici. Om in aanmerking te komen voor een plekje in de eregalerij dient een artiest minstens 25 jaar geleden muziek te hebben uitgebracht.

JAY-Z lanceerde in 1996 zijn debuutalbum Reasonable Doubt en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de succesvolste hiphopartiesten. Hij is pas de derde rapper in de Rock & Roll Hall of Fame. Tupac en The Notorious B.I.G. gingen hem voor.