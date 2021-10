De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ed Sheeran - Overpass Graffiti

Ed Sheeran is na een periode van rust helemaal terug. De zanger brengt vrijdag zijn album = uit, de opvolger van No. 6 Collaborations Project uit 2019. De eerste twee singles, Bad Habits en Shivers, werden al grote hits. Het nummer Overpass Graffiti wordt op de afspeellijsten van Spotify naar voren geschoven en zou de derde single van de plaat kunnen worden. Sheeran kan de plaat momenteel alleen vanuit zijn huis promoten, omdat hij positief is getest op het coronavirus.

Suzan & Freek - Tussen Jou & Mij

Suzan & Freek zijn sinds twee jaar niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap met hits als Blauwe Dag, Goud, Als Het Avond Is en De Overkant met Snelle. Het stel uit de Achterhoek brengt vrijdag hun tweede album Dromen In Kleur uit. Ze vieren de release met een pop-upstore in Utrecht. In april geven Suzan & Freek hun grootste concert tot nu toe in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Blanks - Dance Like This

Artiest en YouTuber Blanks brengt eindelijk zijn debuutplaat uit. De zanger, wiens echte naam Simon de Wit is, heeft zijn eerste album Nothing Lasts Forever And That's OK genoemd. Op de plaat is zijn recente hit What You Do To Me te vinden. Blanks wist internationale aandacht op zich te vestigen met zijn versie van Post Malones Better Now, dat hij van een jarentachtigsausje voorzag. De zanger neemt op YouTube geregeld nieuwe muziek op met hulp van zijn volgers.

Fresku - Groter

Fresku viert vrijdag zijn 35e verjaardag en doet dat niet zonder een cadeautje voor zijn fans: hij brengt het album In De Lucht (Deel 1) uit. De rapper roept zijn fans op om met hem te delen welk nummer van zijn nieuwe plaat ze het beste vinden. Fresku zal voorlopig niet optreden, omdat hij het oneens is met de coronamaatregelen rondom concerten en hij zal daarom in het publiek niet kunnen merken welke nummers in de smaak vallen. Hij laat op Instagram weten erg dankbaar te zijn voor de berichten die hij heeft ontvangen.

