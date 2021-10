Na +, x en ÷ brengt Ed Sheeran vrijdag = uit. De critici zijn verdeeld over het vierde album van de populaire Britse zanger, dat minder potentiële klassiekers lijkt te bevatten dan de voorgangers.

de Volkskrant - 2 sterren

"Veertien liedjes staan op het menu, de paar frisse hebben we al snel gehad: de singles Shivers en Bad Habits, maar ook een levendig stuk eighties synthpop getiteld Overpass Graffiti, een van de aardigste liedjes van deze worp."

"Meteen daarna stapelen de Sheeran-clichés zich op en gaat alles op elkaar lijken, of het nou een klein pianoliedje is (The Joker And The Queen), een suikerzoet liefdeslied (Collide) of een vrolijk dancetapijt (Be Right Now). Elke melodielijn doet hetzelfde."

Lees de volledige recensie hier

AD - 4 sterren

"De pareltjes op = zijn toch de liedjes die Sheeran iets minder op het veilige middenpad houden. Zoals de kale pianoballade The Joker And The Queen, waarin dat kwetsbare, roodharige jongetje van vroeger tevoorschijn komt dat zich afvraagt waarom die mooie vrouw uitgerekend voor hem heeft gekozen. Visiting Hours, over het verlies van Gudinski (de overleden muziekpromotor van Sheeran, red.), komt hoorbaar recht uit het hart. Ook Tides, Collide en Be Right Now zijn muzikaal net wat pittiger en steken er daarom net zo goed bovenuit."

"Kritiekpunt is wel dat het hier en daar oversentimenteel wordt. Bijvoorbeeld als Sheeran in Visiting Hours wenst dat zijn overleden vriend zijn dochtertje nog had kunnen zien. En daarover gesproken: de jonge vader Sheeran die smelt voor zijn baby spuit op volle kracht de speakers uit in Sandman, een lied van gekromde tenen dat wordt afgesloten met de onvermijdelijke speeldoos."

Lees de volledige recensie hier

237 Ed Sheeran - Shivers

The Evening Standard - 3 sterren

"De focus ligt meer dan ooit op het afleveren van radiovriendelijke popliedjes, wat te horen is op de singles Bad Habits en Shivers. Het lijkt een beetje alsof Sheeran het belangrijker vindt dat hij straks in allerlei Spotify-playlists terechtkomt dan dat het album een goede flow heeft."

"Zo is The Joker And The Queen dankzij alle strijkers perfecte trouwmuziek, heeft Collide een relaxte Ibizavibe en lijkt Tides gemaakt om de rockliefhebber te plezieren. Het glazuur verpestende, zoete slaapliedje Sandman is misschien leuk voor peuters, maar verder hoeft niemand dit te horen."

Lees de volledige recensie hier