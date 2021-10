Zangduo Suzan & Freek treden op 23 april 2022 op in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het stel laat op Instagram weten dat hiermee een droom in vervulling gaat.

De artiesten, bekend van hits als Goud, Als Het Avond Is en Blauwe Dag, geven in de Ziggo Dome hun grootste concert tot nu toe. "Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat we daar zouden mogen spelen", laat Freek aan het ANP weten.

De Ziggo Dome is een stuk groter dan de zalen waar ze tot nu toe hebben gespeeld. Hoewel de tickets voor hun clubtour die 9 november begint bijna overal zijn uitverkocht, vindt het stel het toch spannend of alle kaartjes verkocht gaan worden. "Het aankondigen is al een droom. Nu moeten we nog hopen dat er mensen komen", lacht Suzan.

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande zaterdag. Vrijdag 29 oktober verschijnt ook hun tweede album, Dromen In Kleur.