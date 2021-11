De reünie van ABBA is volgens Benny Andersson en Björn Ulvaeus snel beklonken, al dwongen Agnetha Fältskog en Anni-Frid Lyngstad wel af dat ze in de aanloop naar het nieuwe album en de concertreeks niet met de media hoeven te praten.

Dat hebben Andersson en Ulvaeus verteld in een dubbelinterview met de Britse krant The Guardian.

Fältskog en Lyngstad waren ook niet te zien tijdens verschillende persmomenten rondom de concertreeks ABBA Voyage, die in 2022 van start moet gaan. De originele leden van ABBA zullen tijdens de optredens alleen als hologram te zien zijn. Wel wordt er voor deze speciale reeks een gloednieuwe concertzaal in Londen uit de grond gestampt.

"Ze waren makkelijk over te halen tot de reünie, maar we moesten ze wel beloven dat ze niet hoefden deel te nemen aan promotionele activiteiten", zegt Andersson.

'We hebben geen problemen'

De leden van ABBA zijn onderhand allemaal boven de zeventig en gingen in 1982 na twee echtscheidingen uit elkaar. De Zweden waren in de afgelopen vier decennia bijna niet samen te zien, maar volgens Andersson is er geen sprake van een slechte verstandhouding.

"We hebben elkaar de afgelopen jaren wel af en toe gezien. Björn en Agnetha hebben bovendien gezamenlijke kleinkinderen, die praten dus echt wel met elkaar. Ik ben ook nog steeds bevriend met Frida, dus we hebben geen problemen."

De concerten waarin de digitale versies van de bandleden worden begeleid door een tienkoppige band gaan in het voorjaar van 2022 van start. De ticketverkoop is inmiddels begonnen. Het album komt op 5 november uit.