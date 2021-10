De man die ervan verdacht wordt in 2018 indirect dodelijke pillen aan Mac Miller te hebben geleverd, heeft volgens TMZ deels bekend. De pillen bevatten de stof fentanyl, zonder dat de rapper ervan afwist. Deze stof leidde in combinatie met cocaïne en alcohol tot het overlijden van Miller.

De verdachte, Stephen Walter, geeft toe dat hij wist dat de pillen fentanyl bevatten. Volgens de aanklagers hoopt de man op een deal met justitie: in ruil voor zijn bekentenis zou hij strafvermindering willen.

Door zijn bekentenis is in ieder geval al een andere aanklacht (drugshandel) komen te vervallen. Experts schatten echter in dat Walter alsnog een celstraf van meer dan twintig jaar zou kunnen krijgen.

Walter staat samen met Cameron James Pettit centraal in de zaak rondom het overlijden van Miller. Pettit zou de dealer van de rapper zijn geweest. Miller vroeg Pettit op de avond van zijn overlijden naar oxycodonpillen. Pettit kreeg deze pillen niet veel later van zijn leverancier Walter.

Miller overleed op 7 september 2018 op 26-jarige leeftijd.