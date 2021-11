Met verschillende Spotify-records voor de internationale nummer 1-hit en comebacksingle Easy On Me heeft Adele bewezen dat ze de muziekindustrie na zes jaar afwezigheid nog steeds kan domineren. Zijn er nog artiesten die het aandurven om net als de Britse wereldster nieuwe muziek uit te brengen op vrijdag 19 november?

Niet alle artiesten putten natuurlijk uit dezelfde muzikale vijver als Adele, dus de releases hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Maar de kans op een nummer 1-album wordt aanzienlijk kleiner als je de plaat tegelijk uitbrengt met de Britse zangeres. Zes jaar geleden verkocht Adele met haar album 25 de meeste exemplaren in een eerste week sinds de metingen begonnen in 1991. Ze verkocht 3,4 miljoen stuks (van Taylor Swifts succesvolle 1989 gingen er ter vergelijking een jaar eerder zo'n 1,3 miljoen over de toonbank in een week tijd).

Destijds beweerden bronnen binnen de muziekindustrie ook al dat artiesten als Justin Bieber, One Direction, Ellie Goulding en Little Mix de releasedata van hun album naar voren hadden geschoven en de competitie met elkaar aangingen om maar niet tegelijk met Adele op de markt te komen.

Zo lijkt het nu ook te zijn gegaan: nog voordat Adele wereldkundig maakte dat haar vierde album 30 eraan komt, kondigde Taylor Swift aan dat ze de release van haar plaat Red (Taylor's Version) een week vervroegde, naar 12 november. Fans speculeerden toen al dat dit weleens iets te maken zou kunnen hebben met een Adele-album. Niet veel later bleek dat Adele en haar team inderdaad voor 19 november hebben gekozen.

Swift, die haar eerste zes albums opnieuw opneemt en uitbrengt, heeft zelf niet toegegeven dat de vervroegde release van haar 'eigen versie' van succesplaat Red ook maar iets te maken heeft met Adele. Vervroegde albumreleases komen echter niet vaak voor en het is op z'n minst opmerkelijk te noemen dat dit enkele dagen voor Adeles nieuws werd aangekondigd.

Windeieren heeft het Swift overigens niet gelegd. De zangeres brak vrijdag op Spotify haar eigen record van meest beluisterde album van een vrouwelijke artiest op één dag. Ook wist ze de meeste streams ooit voor een vrouwelijke artiest op één dag binnen te harken. De vraag is hoelang deze records stand gaan houden met het nieuwe Adele-album op komst.

Naast het album van Swift kwamen in de afgelopen weken ook al platen uit van Coldplay, Elton John, Ed Sheeran en ABBA. Deze albums verschenen allemaal overzichtelijk na elkaar waardoor ze ieder een week bovenaan de Britse albumhitlijst konden schitteren. Platenmaatschappijen zijn doorgaans wel op de hoogte van elkaars planningen en proberen te voorkomen dat een album waar hoge verwachtingen voor zijn te veel competitie krijgt qua verkoop en streaming.

James Blunt besloot echter niet te wijken voor Adele. Hij kondigde al in juli aan dat hij op 19 november zijn verzamelalbum The Stars Beneath My Feet uitbrengt. Wel lijkt hij zich bewust van de concurrentie die hij zich op de hals heeft gehaald. "Kijk maar hoe snel ze haar releasedatum zal veranderen als ze zich realiseert dat mijn plaat op dezelfde dag uitkomt", schrijft de zanger, die zijn sociale media doorgaans gebruikt voor grappen, op Twitter bij de aankondiging van Adele.

November is traditiegetrouw een drukke maand qua albumreleases, omdat veel artiesten ervoor kiezen iets uit te brengen voor de feestdagen. De verkoopaantallen liggen dan hoger in verband met inkoop van cadeaus. Adele of geen Adele, er valt in deze maanden hoe dan ook meer te verdienen. De Britse band Elbow, hiphopartiest Snoop Dogg en de Britse muzikant Sting brengen dan ook gewoon op 19 november een nieuw album uit.