Door de grote vraag naar kaarten voor de concerten die Adele aankondigde, was haar website dinsdagochtend overbelast. De zangeres treedt op 1 en 2 juli 2022 op in Hyde Park in Londen.

Door de crash van de website konden veel fans zich niet aanmelden voor de voorverkoop van tickets voor de eerste concerten die zijn aangekondigd sinds haar comeback. Zij kregen het bericht dat de pagina tijdelijk buiten gebruik was.

Het zijn de eerste concerten sinds haar laatste tournee in 2017. Ze trad in 2016 voor het laatst in Nederland op. Het is niet duidelijk of er in 2022 ook een internationale tour volgt.

De artieste maakte onlangs bekend dat haar nieuwe album 30 op 19 november uitkomt. Haar nieuwste single Easy On Me is haar eerste nieuwe muziek in vijf jaar tijd en brak records op Spotify. Ook kwam het nummer in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland op de eerste plaats in de hitlijsten terecht.

Op 14 november zijn de nummers van de nieuwe plaat van Adele voor het eerst live te horen. Dan zendt de Amerikaanse zender CBS een special uit: de zangeres treedt op en wordt geïnterviewd door Oprah Winfrey.