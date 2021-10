De kerstconcerten van de Toppers gaan dit jaar niet door. Vanwege de onduidelijkheid rondom de coronamaatregelen is het niet mogelijk de shows te organiseren, zo meldt de organisatie.

Toppers in Concert Christmas Party of the Year zou op 22, 23, 24 en 26 december in Rotterdam Ahoy zijn. "Toppers in Concert is een showconcept met immense decors, dansers, gastartiesten, grote liveband en effecten. Deze kostbare totaalbeleving kan niet georganiseerd worden met beperkende productionele maatregelen", aldus de organisatie. "De continu veranderende omstandigheden in combinatie met vele productionele uitdagingen en steeds krapper wordende voorbereidingstijd dwingen ons nu, na enorm veel wikken en wegen, de kerstshows definitief te annuleren."

Iedereen met een kaartje krijgt het aankoopbedrag daarvan teruggestort. De volgende concerten van de Toppers zijn volgend jaar mei in de Johan Cruijff ArenA. "Binnen een maand" komt er meer duidelijkheid over het thema van die concerten. De kaartverkoop is nog niet gestart.

De Toppers is een muziekformatie van René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit. Tot 2011 zat ook Gordon bij de groep.