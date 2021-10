Rapper Murda is blij dat zijn uitreisverbod uit Turkije redelijk snel werd opgeheven. De artiest zet zijn luisteraars volgens de Turkse overheid aan tot het gebruik van cannabis en hoorde vorige week vijf tot tien jaar cel tegen zich eisen.

Vorige week zaterdag werd Murda (echte naam Önder Dogan) na een vliegreis van Kopenhagen naar Istanboel in Turkije gearresteerd en in de cel gezet. Zijn manager Rodi Çetinkaya laat aan NU.nl weten dat de zaak van Murda vervolgens veel sneller dan normaal werd behandeld.

"Hij werd aangehouden, een dag later was hij vrij. Daarna kreeg hij een uitreisverbod. Het kan soms maanden duren voordat dat wordt opgeheven. Maar in dit geval werd alles zeer snel geregeld, mede dankzij onze goede advocaat. Die heeft best wel gas lopen geven. En de Turkse overheid heeft daar in zekere mate aan meegewerkt."

"Murda is dus zeker iedereen dankbaar die hem heeft geholpen. Behalve die ene agent die hem gefilmd heeft terwijl hij geboeid was, en deze beelden ook gelekt heeft." Murda liet op zijn Instagram-profiel al weten dat hij de agent in kwestie niet zal aanklagen.

'Waarschijnlijk heeft iemand een melding gemaakt'

Hoe het onderzoek van de Turkse overheid naar Murda werd gestart, weet Çetinkaya niet. "Waarschijnlijk heeft iemand een melding gemaakt en werd daaropvolgend het onderzoek in gang gezet, maar dat kunnen we alleen vermoeden. In het verleden zijn soortgelijke zaken ook zo begonnen."

Collega-rappers Ezhel en Burry Soprano en YouTuber Porçay kregen de afgelopen jaren met soortgelijke Turkse aanklachten te maken. Ook Burry Soprano werd vervolgd omdat hij in zijn teksten zou aanmoedigen tot drugsgebruik.

In 2021 kreeg hij zelfs een celstraf van vier jaar en twee maanden opgelegd. Toch zijn er sinds zijn arrestatie nummers van hem verschenen, wat erop zou kunnen duiden dat hij vervroegd is vrijgekomen.

Het is onzeker of Murda de uitspraak van de rechter bijwoont. Het is onzeker of Murda de uitspraak van de rechter bijwoont. Foto: Rodi Cetinkaya (BABA & Capitol)

Signalen van de Turkse overheid

Critici zeggen dat Turkije op die manier onwelgevallige artiesten wil laten schrikken en waarschuwen, maar Çetinkaya wil niet speculeren.

"Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar ik weet niet hoe het Turkse rechtssysteem werkt, dus ik durf niet te zeggen of de Turkse overheid hiermee bepaalde signalen wil afgeven."

Of Murda bereid is binnenkort weer naar Turkije af te reizen om ter plaatse de uitspraak van de rechter aan te horen, durft Çetinkaya op dit moment ook niet te zeggen.

"Hij is net terug en wilde natuurlijk tijd met zijn familie doorbrengen. En hij heeft van het weekend ook een optreden gehad. Terwijl we dit gesprek hebben, is hij op weg naar een volgend optreden. Ik heb dus nog niet de tijd gehad om samen heel inhoudelijk op de situatie in te gaan."

"Zijn carrière speelt zich natuurlijk voor het grootste gedeelte in Turkije af. Dat willen wij ontzettend graag voortzetten. Maar of hij bij de uitspraak aanwezig wil zijn, durf ik niet te zeggen."

Veroordeling zou carrière Murda in Turkije in gevaar kunnen brengen

Murda heeft in Nederland weliswaar enkele hits op zijn naam staan, maar is in Turkije echt een populaire artiest. Er is volgens Çetinkaya nog geen contact geweest met het ministerie van Buitenlandse Zaken over een mogelijke overlevering van Murda, mocht het tot een straf komen.

Als hij veroordeeld wordt, zou zijn carrière in Turkije op het spel kunnen staan. Een bezoek aan het land kan dan in potentie betekenen dat hij weer wordt opgepakt.