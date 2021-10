Ed Sheeran is besmet geraakt met het coronavirus. Op Instagram deelt de Britse zanger een bericht waarin hij laat weten voorlopig in quarantaine te moeten.

"Hey jongens. Een kort berichtje om jullie te vertellen dat ik helaas positief ben getest op het coronavirus", schrijft de dertigjarige zanger, die zegt de regels van de overheid op te volgen.

Vanwege het virus kan Sheeran voorlopig dus niet de deur uit, terwijl zijn nieuwe album op 29 oktober verschijnt. "Ik kan even geen mensen zien, dus ik zal zoveel mogelijk interviews en optredens vanuit huis doen", besluit de zanger. "Het spijt me als ik mensen teleurstel." Zijn optredens in Nederland staan gepland voor juli 2022.

Het is niet zeker of Sheeran gevaccineerd is, maar de zanger heeft zich wel meerdere keren uitgelaten over het onderwerp. Zo zong hij samen met talkshowhost James Corden een liedje over Moderna en Pfizer. "Moderna en Pfizer doen hun werk. Je zal je goed voelen na prik nummer twee, maar wacht twee weken op het effect", luidde de tekst.