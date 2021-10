De Nederlandse rapper Murda, tegen wie het openbaar ministerie in Turkije een celstraf van vijf tot tien jaar heeft geëist, is zaterdagmiddag aangekomen in Nederland.

Zijn management laat weten dat zijn vlucht vanuit Turkije is geland nadat vrijdag zijn uitreisverbod was komen te vervallen.

De 37-jarige rapper werd vorige week zaterdag aangehouden op de luchthaven van Istanboel omdat er een onderzoek was gestart naar zijn songteksten. Daarin zou hij het gebruik van cannabis aansporen. Murda, die eigenlijk Önder Dogan heet, moest daarop een nacht in de cel doorbrengen en mocht het land niet verlaten, ondanks het feit dat hij een Nederlands paspoort heeft.

Donderdag werd bekend dat het Turkse openbaar ministerie vijf tot tien jaar cel tegen de rapper eist. Hoewel de zaak nog moet voorkomen, bepaalde een rechter een dag later dat hij terug naar huis mocht vliegen. Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet duidelijk.

Murda is erg populair in Turkije, maar scoorde ook in Nederland hits met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. In 2019 stond hij samen met Priceless en Frenna bovenaan de Single Top 100 met het liedje Rompe.