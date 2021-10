Maaike Ouboter wilde na het succes van haar eerste hit Dat ik je mis, over het verlies van haar ouders, lange tijd niet over haar verdriet schrijven.

"Ik dacht dat ik mijn verdriet door het schrijven een veilige vorm had gegeven, maar via het publiek kwam het als een boemerang steeds weer bij me terug", zegt de 29-jarige Ouboter, die ten tijde van haar eerste hit 21 jaar oud was, in Het Parool.

Ouboter kreeg veel vragen over het overlijden van haar ouders. "Daar was ik bij nader inzien nog niet klaar voor. Het verdriet kwam zo in een bakje terecht met onderwerpen waarover ik geen liedjes meer durfde te maken."

Toen ze de dertig begon te naderen, besefte de nu 29-jarige singer-songwriter dat ze het bakje toch nog een keer wilde opendoen. "Ik vond het eng, dacht meteen aan wat er zou gebeuren als ik die liedjes zou uitbrengen. Blijkbaar was ik het gevoel dat schrijven op zichzelf ook al genoeg kan zijn, kwijtgeraakt. Maar toen ik mezelf toestond te schrijven zonder aan de gevolgen te denken, ging er als vanzelf een luikje met herinneringen open."

Het resulteerde in haar derde album, Harnas van glas, met daarbij een bundel met verhalen. "Toen ik die opschreef, zag ik dat die niet zozeer over verdriet, maar juist over liefde gaan. Ik ben heel blij dat ik er nu zo naar kan kijken. Het voelt als het rondmaken van een cirkel."