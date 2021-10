De muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Swedish House Mafia & The Weeknd - Moth To A Flame

Swedish House Mafia heeft wereldster The Weeknd weten te strikken voor hun nieuwe single Moth To A Flame. Het Zweedse drietal bestaande uit producers Axwell, Sebastian Ingrosso en Steve Angello besloot in 2012 te stoppen, maar treedt sinds 2018 weer samen op.

Eerder dit jaar verscheen ook weer voor het eerst nieuwe muziek in de vorm van de singles It Gets Better en Lifetime. Deze nummers wisten internationaal nog geen potten te breken, maar met The Weeknd aan hun zijde zouden ze zomaar weer eens een hit ter grootte van Don't You Worry Child en One (Your Name) te pakken kunnen hebben.

Beluister het nummer hier

ABBA - Just A Notion

ABBA kondigde vorige maand een grootse comeback aan. Helaas voor de fans zullen de Zweedse supersterren niet meer samen op het podium te bewonderen zijn, maar hun digitale evenbeelden wél. Ook komt er een album vol nieuwe muziek.

De nieuwe single Just A Notion is net als de al verschenen nummers I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down onderdeel van de plaat Voyage die op 5 november verschijnt. Just A Notion werd al in 1978 opgenomen, maar haalde destijds het album Voulez-Vous niet.

Beluister het nummer hier

Oscar and the Wolf - Nostalgic Bitch

Oscar and the Wolf heeft een derde album klaar. De Belgische electropopact brak in 2014 door met debuutalbum Entity. In 2017 volgde Infinity en nu, vier jaar later, is The Shimmer een feit. Van de plaat verschenen eerder dit jaar al de singles James en Oliver. Een van de elf nummers op de plaat heeft de titel Nostalgic Bitch meegekregen.

Beluister het nummer hier

Elton John, Young Thug & Nicki Minaj - Always Love You

Elton John kwam in tijden van lockdown op het idee om een duetalbum uit te brengen met de titel The Lockdown Sessions. Het is het tweede duetalbum van de artiest die in de jaren negentig ook al zo'n plaat uitbracht.

Op het nieuwe album staat Cold Heart, de succesvolle samenwerking met Dua Lipa. Ook Lil Nas X, Miley Cyrus, Stevie Nicks en Stevie Wonder doen mee op de plaat. Op het nummer Always Love You rappen Young Thug en Nicki Minaj een stukje mee.

Beluister het nummer hier

Lana Del Rey - If You Lie Down With Me

Lana Del Rey heeft de afgelopen tijd allesbehalve stilgezete. De zangeres brengt vrijdag haar tweede plaat van dit jaar uit. Het album Chemtrails Over The Country Club verscheen in maart en nu is het de beurt aan het vijftien nummers tellende Blue Banisters.

Waar de zangeres op haar vorige twee platen vooral werkte met producer en liedjesschrijver Jack Antonoff, heeft ze nu een ander team om zich heen verzameld. Zelfs haar vader schreef dit keer mee.

Beluister het nummer hier

Christina Aguilera - Pa Mis Muchachas

Christina Aguilera begon haar carrière in 2000 met het Spaanstalige album Mi Reflejo. Daarna volgden vele internationale hits als Genie In A Bottle, Beautiful, Fighter en Candyman. De zangeres is nu van plan een tweede Spaanstalige album uit te brengen en Pa Mis Muchachas is daar de eerste single van. Op het nummer zijn ook de latinartiesten Becky G, Nicki Nicole en Nathy Peluso te horen.

Beluister het nummer hier