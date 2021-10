Het gaat naar omstandigheden "oké" met rapper Murda, tegen wie in Turkije een celstraf van vijf tot tien jaar is geëist. De Nederlandse muzikant wordt mogelijk vervolgd wegens zijn songteksten, waarin hij drugsgebruik zou aanmoedigen.

"Het is natuurlijk geen fijn gevoel om rond te lopen, wetende dat er een straf tegen je is geëist terwijl je onschuldig bent", laat de manager van de rapper weten. Murda moet in afwachting van een mogelijk proces in Turkije blijven.

Als de aanklacht van het Turkse openbaar ministerie wordt aanvaard, moet de rapper ergens in de komende dagen voor de Turkse rechter verschijnen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met Murda en geeft hem "consulaire bijstand".

De 37-jarige Murda vloog afgelopen week van Kopenhagen naar Istanboel om daar een uitverkocht concert te geven voor 2.500 man. Op het vliegveld werd hij echter al staande gehouden, waarna hij een nacht in een cel moest doorbrengen.

Murda, geboren als Önder Dogan, werd in Nederland populair met nummers als Dom Pérignon, Rompe, Stretch en Shutdown. Hij werkte samen met onder anderen Ronnie Flex, Sevn Alias, Jonna Fraser, Bizzey en Kraantje Pappie. De laatste jaren behaalt hij miljoenen streams met zijn nummers in het Turks.