In de trailer van de film King Richard, die gaat over de Amerikaanse tennissters Venus en Serena Williams, is nieuwe muziek van Beyoncé te horen. Serena Williams deelde de trailer donderdag op Twitter.

"Ik ben zo opgewonden dat jullie de nieuwe trailer van King Richard met Will Smith, met daarin het lied Be Alive van Beyoncé gaan zien", schrijft Williams op Twitter.

Het nummer is in het tweede deel van de trailer te horen. Beyoncé heeft de afgelopen jaren op muzikaal gebied weinig solomuziek laten horen. De laatste jaren bracht ze met andere artiesten muziek uit maar haar laatste soloalbum Lemonade dateert uit 2016.

King Richard gaat over de opkomst van de zussen Williams. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van hun vader Richard, gespeeld door de Amerikaanse acteur Will Smith.

De film is vanaf 19 november bij streamingdienst HBO Max te zien.