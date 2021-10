De in Turkije opgepakte Turks-Nederlandse rapper Murda is inmiddels vrijgelaten. Hij mag het land echter nog niet verlaten, zegt zijn management dinsdag tegen de NOS.

Murda werd zaterdagavond opgepakt op het vliegveld van Istanboel. Volgens zijn management is hij gearresteerd vanwege de teksten in zijn muziek. In sommige nummers rapt hij over drugs en seks. De artiest zou zaterdagavond in de Turkse stad een concert voor 2.500 bezoekers geven.

De rapper, die in het echt Önder Dogan heet, bracht een nacht door in een Turkse cel en werd zondag vrijgelaten. Hij zou eigenlijk dinsdag terugvliegen naar Nederland, maar blijft nu dus in Turkije in afwachting van zijn zaak. Mogelijk kan hij het land binnenkort wel verlaten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten in contact te staan met de rapper. Hij kan indien gewenst consulaire bijstand ontvangen, zegt een woordvoerder.

De 37-jarige Murda werd in Nederland populair met nummers als Dom Pérignon, IJs, Stretch en Shutdown. Hij werkte samen met onder anderen Ronnie Flex, Sevn Alias, Jonna Fraser, Bizzey en Kraantje Pappie. Ook in Turkije is hij zeer populair. Enkele van zijn nummers zijn in het Turks.