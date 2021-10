Céline Dion ziet zich genoodzaakt haar shows in Las Vegas af te zeggen, omdat ze last heeft van ernstige en aanhoudende spasmen, zo laat ze haar fans weten via Instagram.

De 53-jarige zangeres is daardoor niet in staat om te repeteren voor de meer dan twintig shows die vanaf 5 november gepland stonden.

"Mijn hart is gebroken", aldus Dion. "Mijn team en ik hebben de afgelopen acht maanden aan onze nieuwe show gewerkt en dat we er nu niet kunnen staan, doet mij ongelooflijk veel verdriet." Ze vindt het verschrikkelijk dat ze iedereen moet teleurstellen. "Nu moet ik focussen op herstel. Ik wil hier zo snel mogelijk doorheen komen."

De wereldtournee van de zangeres, die in maart volgend jaar begint, gaat vooralsnog door. Dion heeft in september 2022 drie concerten in de Ziggo Dome gepland.