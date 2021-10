The Opposites gaan voor het eerst in acht jaar weer een volledig concert geven. Big2 en Willem staan op 25 februari 2022 in de Gashouder in Amsterdam na al reünieoptredens te hebben gegeven op diverse festivals.

De twee rappers, die hits scoorden met Domp. lomp en famous en Sukkel voor de liefde, besloten in 2014 te stoppen als duo. In 2019 stonden ze voor het eerst weer als The Opposites op het podium van Lowlands en Appelsap.

Die optredens hadden meer een festivalkarakter en weken enigszins af van een regulier concert.

"Sinds het winnen van de Edison (The Opposites ontvingen eerder dit jaar de Edison Pop Oeuvreprijs, red.) krijgen we veel vragen van fans wanneer ze ons weer live kunnen zien. Dat moment komt eraan", aldus het duo in een persbericht.

De preregistratie voor fans start vandaag om 10.00 uur.